Energie Ørsted zet in op waterstof, zowel in Zeeland als in Denemarken Het Deense energiebedrijf Ørsted wil in Zeeland een fabriek voor hernieuwbare waterstof realiseren dichtbij industriële grootverbruikers. Tegelijkertijd zet het ook in eigen land in op groene waterstof, onder meer via 'energie-eilanden'.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ørsted zet in op waterstof, zowel in Zeeland als in Denemarken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren