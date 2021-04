Diensten 'Die greep in onze spaarpot voelt als falen' Corona hakt erin bij veel ondernemers. De financiële schade komt ruimschoots aan bod, over de emotionele gevolgen wordt vaak gezwegen. Maar niet door Sandra de Haan van trainingsbureau Vertelschool Rotterdam. 'Die greep in onze spaarpot voelt als falen.'

