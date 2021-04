Woningmarkt Wel plannen voor woningbouw, maar niet de ambtenaren om ze uit te voeren Amsterdam heeft onlangs een aantal nieuwbouwprojecten moeten uitstellen, omdat de gemeente mede door bezuinigingen niet de mankracht had om ze te begeleiden. Ook bij andere gemeenten staan bouwafdelingen onder druk. Dat probleem speelt al langer, maar wordt extra pijnlijk nu de woningnood hoog is en er de komende tien jaar een miljoen nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden.

