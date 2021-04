Luchtvaart Nederland neemt er genoegen mee tweede viool te spelen bij Air France-KLM Minister Hoekstra van Financiën verwierf namens Nederland ruim twee jaar geleden 14% van de aandelen Air France-KLM. Nu vindt hij het niet meer zo nodig om net zo veel aandelen als de Fransen te hebben in de luchtvaartgroep.

