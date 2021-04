Horeca Bij dit restaurant met groene Michelinster komt alleen de tomatenpuree van de groothandel Bij het Twentse restaurant Het Seminar komen alle ingrediënten van eigen bodem. Groente uit de moestuin en vee van het land achter het restaurant. Zo'n restaurant runnen vergt veel creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen. Toch valt er geld mee te verdienen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bij dit restaurant met groene Michelinster komt alleen de tomatenpuree van de groothandel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren