Buitenland In het tuincentrum betekent de brexit duurdere planten uit Nederland Import van Nederlandse planten naar het Verenigd Koninkrijk is ingewikkeld en duurder geworden door nieuwe regelgeving. Op termijn biedt dat een kans voor Britse telers, maar voorlopig hebben die nog lang niet de capaciteit om aan de vraag te voldoen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In het tuincentrum betekent de brexit duurdere planten uit Nederland Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren