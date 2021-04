Detailhandel Drogisterijen hebben voorlichting zelftests niet op orde Coronazelftests vliegen over de toonbank, maar drogisterijen schieten geregeld tekort in de voorlichting. Verwarrend genoeg zijn zelftests alleen geschikt voor mensen zónder klachten, maar Etos en Kruidvat slaan die uitleg over of geven foutieve informatie. Dat blijkt uit een rondgang van het FD.

