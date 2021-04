Toerisme en recreatie Na 39 scenario's voor heropening mogen de croupiers van Holland Casino eens proefdraaien Liefhebbers van gokkasten en blackjacktafels kunnen dit weekend hun hart ophalen bij een van de Holland Casino-vestigingen die fungeren als test-event. Het staatsbedrijf draaide de afgelopen vierenhalve maand 'nul omzet'.

