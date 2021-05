Detailhandel Botsauto of suikerspin? Nog weinig animo voor kermisvertier op het dorpsplein Kermisattracties wachten al sinds oktober in de opslag. Volgens het huidige versoepelingsschema mogen exploitanten vanaf 16 juni weer uitrukken. Maar gemeenten zijn afwachtend. 'Die zien nu liever een groot terras op het plein.'

