Kennis en innovatie Kritiek op grote rol overheid in durfkapitaal De overheid steekt grote bedragen in start-ups, terwijl dat niet meer nodig is. Jonge bedrijven kunnen, in tegenstelling tot tien jaar geleden, makkelijk zélf aan geld komen. Bovendien is de effectiviteit van overheidsinvesteringen moeilijk te controleren.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kritiek op grote rol overheid in durfkapitaal Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren