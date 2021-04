Energie In door mannen gedomineerde olie- en gasmarkt staan vanaf dit jaar vrouwen aan het roer Het wordt wel gezien als de machtigste positie in de wereldwijde oliesector: hoofd oliehandel bij Shell, de grootste oliehandelaar ter wereld. Vanaf 1 augustus wordt dat een vrouw: Stacie Pitts. Daarnaast maken nog twee vrouwen promotie tot in de hoogste echelons van de handelstak van Shell.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In door mannen gedomineerde olie- en gasmarkt staan vanaf dit jaar vrouwen aan het roer Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren