Sport Grote voetbalclubs haken af, maar winnen toch Na de terugtrekking van de zes Engelse clubs lijkt de Super League op sterven na dood. Dat betekent een flinke tegenvaller voor de initiatiefnemers. Toch hebben ze de afgelopen jaren al grote concessies bedongen, en nemen hun zekerheden toe.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Grote voetbalclubs haken af, maar winnen toch Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren