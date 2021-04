Vervoer Miljardair Robert van der Wallen investeert €50 mln in scooterbedrijf Go Sharing Go Sharing groeide in nog geen twee jaar tijd uit tot een verhuurder van vijfduizend elektrische scooters in Nederland. Nu wil het bedrijf met vers groeikapitaal van investeerder Opportunity Partners ook elektrische fietsen en auto's aanbieden en uitbreiden naar het buitenland.

