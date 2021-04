Auto De magere erfenis van Tesla in Tilburg De Tilburgse assemblagefabriek van Tesla moest een visitekaartje worden voor Brabant. Maar de fabriek gaat dicht en de vergezichten over een Groene Autovalley waar Tesla, DAF en VDL Nedcar samen schone auto's zouden bouwen, zijn op niets uitgelopen.

