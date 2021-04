Detailhandel Openheid over herkomst kleding kan modebedrijven duur komen te staan Experts vrezen dat de boycot van westerse merken in China ervoor zorgt dat kledingbedrijven nog minder open zullen zijn over hun al ondoorzichtige toeleveringsketen. Bedrijven die stil blijven, worden immers minder snel aan de schandpaal genageld. Toch is de kop in het zand steken nog schadelijker, zegt Sarah Ditty, beleidsdirecteur bij ngo Fashion Revolution.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Openheid over herkomst kleding kan modebedrijven duur komen te staan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren