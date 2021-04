Verzorging en luxe Voor luxeconcerns LVMH, Kering en Hermès is de coronacrisis ver weg Luxegroepen LVMH, Kering en Hermès hebben allemaal een sterk eerste kwartaal achter de rug. Hoe kan het dat de peperdure designermerken zo goed verkopen, terwijl het toerisme, waar ze traditioneel op drijven, vrijwel tot stiltstand is gekomen?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Voor luxeconcerns LVMH, Kering en Hermès is de coronacrisis ver weg Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren