Samenleving Lead Healthcare en Stichting Open Nederland verwikkeld in miljoenenconflict Lead Healthcare werd door Stichting Open Nederland gezien als dé partij die Nederland uit de lockdowns zou helpen met grote testlocaties. Maar de partijen liggen zwaar met elkaar overhoop. SON weigert openstaande facturen, die zijn opgelopen tot bijna €35 mln, te betalen. Ondertussen moet Lead Healthcare zijn testlocaties afbouwen, waaronder die bij Ahoy, waar het Eurovisie Songfestival plaatsvindt.

