Tabaksindustrie Tabaksreus Philip Morris wil transformeren naar een heus gezondheidsbedrijf André Calantzopoulos verruilt woensdag zijn rol als ceo van Philip Morris International (PMI) voor die van president-commissaris. De grootste tabaksfabrikant ter wereld, bekend van sigarettenmerken als Marlboro en Chesterfield, probeert zich onder zijn leiding te profileren als redder van de roker.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Tabaksreus Philip Morris wil transformeren naar een heus gezondheidsbedrijf Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren