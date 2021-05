Detailhandel Corona drijft ondernemers tot verkoop bedrijf Het aantal ondernemers dat overweegt zijn bedrijf te verkopen, is het afgelopen jaar verdrievoudigd. De wereldwijde pandemie als bedrijfsrisico speelt daarbij een rol. 'Door de coronacrisis beseffen zij dat ze kwetsbaar zijn.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Corona drijft ondernemers tot verkoop bedrijf Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren