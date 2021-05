Diensten Te midden van topdrukte dreigen acties bij Rotterdamse containerterminal ECT Een geschil over arbeidsvoorwaarden bij de Rotterdamse containerterminal ECT dreigt te escaleren in stakingen. Uitgerekend nu de haven 'de armada' van containers uit het Suezkanaal moet zien te verwerken.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Te midden van topdrukte dreigen acties bij Rotterdamse containerterminal ECT Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren