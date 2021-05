Tech en media Nieuwste chipmachines ASML blijken energieslurpers Het allernieuwste apparaat om computerchips te maken van techgigant ASML uit Veldhoven blijkt zoveel energie nodig te hebben, dat dit botst met klimaatdoelen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuwste chipmachines ASML blijken energieslurpers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren