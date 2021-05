Diensten Schoonmakers van kantoren willen ook bij mensen thuis aan de slag Mensen werken massaal thuis, kantoren worden minder vuil. Dus beginnen de schoonmaakbedrijven waaronder CSU een lobby om ook bij medewerkers thuis aan de slag te kunnen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Schoonmakers van kantoren willen ook bij mensen thuis aan de slag Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren