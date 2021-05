Foto: Robin Utrecht/ANP

Deelnemers aan de Enschede Marathon op zondag en bezoekers van het Eurovisie Songfestival kunnen op Testen voor Toegang geen afspraak voor een verplichte sneltest maken. Wie een afspraak inplant krijgt geen overzicht van alle testlocaties in Nederland. De afspraak voor een sneltest kan daardoor niet afgerond worden.

Bij Lead Healthcare, de pilotpartner die afgelopen maanden 34 teststraten opzette en ook het boekingsplatfrom voor Testen voor Toegang ontwikkelde, staat de telefoon roodgloeiend. Maar ceo David van Hartskamp kan de situatie niet oplossen. 'Afgelopen maandag is ons door Stichting Open Nederland gevraagd de url testenvantoegang.nl, die wij in beheer hebben, vanaf woensdag door te leiden naar testenvoortoegang.org. Blijkbaar is het nieuwe platform nog niet op orde.'

Miljoenenconflict

Stichting Open Nederland heeft de afgelopen weken snel een eigen afsprakenplatform ontwikkeld. Zeven nieuwe partijen hebben de aanbesteding om Nederland met massaal sneltesten te openen van Nederland gewonnen. Lead Healthcare zit daar niet bij. Het bedrijf is verwikkeld in een miljoenenconficht met Stichting Open Nederland over de testvergoeding. SON weigert openstaande facturen, die zijn opgelopen tot bijna €35 mln, te betalen, Deze maand moet Lead Health Care alle locaties afgebouwd hebben. Ook het speciaal voor dit project ontwikkelde softwareplatform is dan niet meer nodig.

Aan de Enschede Marathon mogen komende zondag 5000 hardlopers deelnemen. Tot nu toe hebben volgens Lead Healthcare zo'n 1000 mensen een testafspraak gemaakt. Komende dinsdag gaat het Eurovisie Songfestival in Ahoy in Rotterdam van start. Bij in totaal negen shows mogen elk 3.500 mensen aanwezig zijn, mits zij 48 uur van te voren een sneltest hebben gedaan en bij binnenkomst een negatief testbewijs kunnen laten zien.