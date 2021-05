Juridisch Affaires tonen aan: advocaten vertrouwen te veel op hun amici De Belgische justitie verdenkt advocatenkantoor NautaDutilh van betrokkenheid bij witwassen. Bij Pels Rijcken verduisterde de topman €10 mln. Advocaten weten alles van wetten en regels, maar hoe goed hebben ze hun eigen huis op orde?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Affaires tonen aan: advocaten vertrouwen te veel op hun amici Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren