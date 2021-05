Tech en media Belgische oppositie pleit voor afschaffing staatssteun DPG en Mediahuis De Belgische oppositiepartij N-VA heeft een wetsvoorstel ingediend om de subsidie voor krantenbezorging af te schaffen. Kamerlid en indiener van het wetsvoorstel, Michael Freilich, hoopt op steun vanuit Nederland. De staatssteun helpt de Belgische mediabedrijven DPG en Mediahuis immers bij hun veroveringstocht in Nederland.

