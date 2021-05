Milieu en klimaat Nieuwe studie bewijst dwangarbeid in Chinese industrie voor zonnepanelen De ambitie van Nederland voor meer zonnepanelen om klimaatdoelen te halen, schendt de mensenrechten van de Oeigoerse moslimminderheid in China. Dat concludeert een vrijdag gepubliceerde Britse studie. Hierin staat nieuw bewijs dat Chinese zonnepanelen gemaakt worden met dwangarbeid.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuwe studie bewijst dwangarbeid in Chinese industrie voor zonnepanelen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren