Industrie Honderden mensen doen aangifte tegen Tata Steel Omwonenden van Tata Steel maken zich al jaren zorgen over de gevolgen van de staalproductie voor de volksgezondheid. Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq heeft nu namens hen aangifte gedaan tegen de staalproducent.

