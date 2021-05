Telecom Huawei verdwijnt uit de kern van Nederlandse telecomnetwerken Voor meest kritische delen van de Nederlandse telecomnetwerken wordt Huawei niet meer gevraagd, zo valt te herleiden uit de beschikking die telecomproviders T-Mobile, KPN en Vodafone hebben ontvangen. Voor T-Mobile zijn de gevolgen het grootst.

