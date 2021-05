Woningmarkt Grote steden maken haast met weren van vastgoedbeleggers Door beleggers te verbieden huizen op te kopen, kunnen steden de komende vijf jaar fors ingrijpen op de krappe woningmarkt. Uiterlijk begin volgend jaar verwacht een aantal steden al te kunnen beginnen met deze opkoopbescherming.

