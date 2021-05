Juridisch Advocatenorde waarschuwt voor risico's bij fraudeonderzoek Advocaatonderzoekers liggen regelmatig onder vuur na fraudeonderzoek bij bedrijven. Een extra toelichting op de gedragsregels moet deze advocaten 'helpen om hun kompas af te stellen'. Critici hopen echter op 'een nekslag' voor de onderzoekspraktijk.

