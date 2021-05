Levensmiddelen 'Een beursnotering klinkt prestigieus, maar is dat absoluut niet' Toen Aart Duijzer in 2000 begon als financieel directeur bij Refresco, was het een frisdrankfabriek in Bodegraven. Nu hij afzwaait is het een multinational met €4 mrd omzet. Een terugblik op dertig overnames, een beursgang én -exit, en genationaliseerde IJslandse aandeelhouders.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Een beursnotering klinkt prestigieus, maar is dat absoluut niet' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren