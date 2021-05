Handel Topman SHV verwacht ‘inflatiebom’ die bedrijf en consument hard gaat raken Het 125-jarig bestaan van handelsconglomeraat SHV wordt gekleurd door een fraude-onderzoek door Justitie bij dochterbedrijven én de coronacrisis. Ondanks de onzekerheid over de wereld na corona en inflatiegevaar is topman Jeroen Drost optimistisch over de nabije toekomst.

