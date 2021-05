Tech en media Talpa Network stelt ambities bij: 'Terug naar datgene wat in ons DNA zit' Talpa Network nam zich bij de start in 2017 voor om een Nederlandse vuist te maken tegen de Amerikaanse technologiebedrijven. Maar corona dwong tot 'draconische' maatregelen en privacywetgeving beperkte de ambities op het gebied van data. Ook pakten sommige keuzes achteraf niet goed uit. Daarom gaat ANP nu in de verkoop. Toch spreekt ceo Pim Schmitz van een 'supergezond bedrijf'.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Talpa Network stelt ambities bij: 'Terug naar datgene wat in ons DNA zit' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren