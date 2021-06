Samenleving De in het slop geraakte huwelijksmarkt komt weer op gang Wie volgend jaar wil trouwen, is nu al te laat. Afgelopen jaar zijn er zoveel bruiloften gecanceld vanwege de pandemie dat er een file aan huwelijksbootjes is ontstaan — ondanks de nog steeds niet opgeheven coronamaatregelen. Stellen willen niet langer wachten en daarom belooft 2022 het drukste jaar ooit te worden voor trouwlocaties, weddingplanners en bruidsboetieks. ‘We hebben nog nooit zoveel afspraken gehad.’

