Industrie Een groener bestuur moet de winstgevendheid van ExxonMobil veiligstellen De Amerikaanse oliemaatschappij ExxonMobil telt nu drie bestuurders die een groenere koers gaan aanjagen, dankzij pressie van een klein Hedgefonds. Klimaatactivisme speelt daarin niet echt een rol. 'Ze zijn simpelweg bang dat het verdienmodel van ExxonMobil op lange termijn niet meer houdbaar is.'

