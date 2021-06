Detailhandel 'Misschien is buitenlandse expansie best een goed idee, ooit, maar het is nu niet opdracht één' Vier maanden lang draaide Saskia Egas Reparaz warm, voordat ze afgelopen week mocht beginnen als ceo van Hema. Nu wil ze vaart maken: er gaat snel een streep door avonturen in verre buitenlanden ten faveure van investeringen in de Benelux en Frankrijk.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Misschien is buitenlandse expansie best een goed idee, ooit, maar het is nu niet opdracht één' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren