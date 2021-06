Vervoer NS wacht lastige klus om thuiswerker weer tot treingebruik te verleiden Het kabinet zet alle seinen voor het OV-gebruik weer op groen, maar tot veel treinforensen heeft dat in de voorbije weken nog niet geleid. President-directeur Marjan Rintel verwacht echter niet dat veelvuldig thuiswerken de norm wordt. 'Mensen snakken ernaar om elkaar weer te zien.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: NS wacht lastige klus om thuiswerker weer tot treingebruik te verleiden Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren