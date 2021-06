Bouw Verbouwing knooppunt Hoevelaken op de lange baan door stikstof Pech achtervolgt de aanpak van het duurste Nederlandse fileknelpunt knooppunt Hoevelaken. Ooit zou de verbouwing dit jaar starten, maar in 2018 werd dat contract na onenigheid met de aannemers ontbonden. Sindsdien dwarsboomt de stikstofkwestie het project. Nu gaat het opnieuw in de ijskast.

