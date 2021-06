Luchtvaart ‘Mkb'ers staan te trappelen om weer KLM te gaan vliegen' Het afgelopen coronajaar was één groot drama en volledig herstel laat nog lang op zich wachten. Maar Harm Kreulen, directeur van KLM Nederland, weet zeker dat de reizigers uiteindelijk terugkeren. 'Al tijdens de persconferentie van Rutte zie je op onze website direct een piek in het zoekgedrag.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Mkb'ers staan te trappelen om weer KLM te gaan vliegen' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren