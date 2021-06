Auto VDL Nedcar strikt autobouwer uit Los Angeles voor productie in Born Autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born maakt zich op voor een nieuwe toekomst. Het bedrijf gaat elektrische minibusjes voor een Amerikaanse nieuwkomer bouwen, en hoopt meer start-ups aan zich te binden om het verlies van productie voor BMW op te vangen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: VDL Nedcar strikt autobouwer uit Los Angeles voor productie in Born Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren