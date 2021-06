Detailhandel Ruzie op straat. Hoe de markt vecht voor zijn voortbestaan Minder variatie, een ouder publiek en veel lege plekken. Markten kampen met grote problemen, dat vindt iedereen. Maar over de oplossing verschillen de meningen. Inkrimpen, stelt de gemeente Amsterdam. Beter beleid, zeggen de kooplui.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ruzie op straat. Hoe de markt vecht voor zijn voortbestaan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren