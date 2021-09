Financiële sector Banken zijn een underdog in de snelle wereld van fintech Het debacle van ING met Payvision staat niet op zichzelf, banken bijten geregeld hun tanden stuk op fintech. In het oververhitte investeringsklimaat spelen de grootbanken momenteel een bijrol. Maar hun sterke marktpositie maakt ze juist interessant voor de nieuwkomers.

