Tech en media Nederland is de Europese proeftuin van RTL Group RTL sloeg dinsdagavond toe met de overname van Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol. De samenklontering past in de visie van het Duitse moederconcern Bertelsmann om in alle Europese markten de nationale kampioen te worden. Hilversum dient als opstap naar meer.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nederland is de Europese proeftuin van RTL Group Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren