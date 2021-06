Energie Gaan buitenlanders er met Nederlandse groene stroom vandoor? Vattenfall verkoopt de helft van het nog te bouwen windpark Hollandse Kust Zuid aan het Duitse chemieconcern Basf. Die neemt ook de helft van de elektriciteit af om onder andere een grote fabriek in België te vergroenen. Eerder dit jaar verkochten Shell en Eneco de helft van de groene stroom van windpark Borssele 3&4 aan Amazon, die daarmee datacenters elders in Europa gaat vergroenen. Vijf vragen over deze groene stroomdeals.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Gaan buitenlanders er met Nederlandse groene stroom vandoor? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren