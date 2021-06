Horeca

Seafood Bar opent restaurant in Londen en hoopt op meer

Begin augustus opent de Seafood Bar een vijfde vestiging, niet in Rotterdam of Den Haag, maar in Londen. Wat in Nederland kan, kan ook in de Britse hoofdstad, menen de oprichter en zijn kinderen. 'Ondertussen kijken we voorzichtig naar Wenen en New York.'