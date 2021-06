Vastgoed Spindoctor Jack de Vries moet imago 'huisjesmelker' opvijzelen Jack de Vries, voormalig CDA-spindoctor en staatssecretaris, start deze week als voorzitter van Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere vastgoedbeleggers. De man die ooit Jan Peter Balkenende op het schild hief als premier, moet nu de 'huisjesmelker' in een helder daglicht stellen. 'Een kolfje naar mijn hand.'

