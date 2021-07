Energie Het schip wordt geladen, eindelijk gaat de bouw van Hollandse Kust van start De bouw van Hollandse Kust Zuid is begonnen, na jaren van voorbereiding. De Seaway Strashnov vaart nu continu tussen de Maasvlakte, waar het materiaal ligt, en de plek voor Noordwijk, waar dit windpark komt te staan. Het werk gaat altijd door, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en Vattenfall kan vertraging amper veroorloven.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het schip wordt geladen, eindelijk gaat de bouw van Hollandse Kust van start Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren