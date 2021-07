Vervoer De man die als eerste razendsnel door een buis schoot We kenden het fenomeen uit sciencefictionboekjes. Vorig jaar beleefde Josh Giegel het echt: hij schoot toen in een capsule met hoge snelheid door een buis om te bewijzen dat openbaar vervoer zo in de toekomst mogelijk is.

