Telecom Pas als telemarketeers oude klanten minder mogen bellen doet het pijn De wetswijziging voor telemarketing per 1 juli zal waarschijnlijk niet leiden tot minder ongevraagde verkooptelefoontjes. Het doet pas pijn als de staatssecretaris besluit om de termijn te verkorten dat bestaande en oude klanten zonder toestemming gebeld mogen worden.

