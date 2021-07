Tech en media Illegaal downloaden, gebeurt dat nog? De Nederlandse filmindustrie moest vorige week een tegenvaller incasseren. Door een arrest van de Hoge Raad kan de sector het illegaal downloaden van films door particulieren voorlopig niet aanpakken. Hoewel piraterij al een aantal jaren op zijn retour is, is de strijd nog lang niet gestreden, zegt de muziek- en filmindustrie.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Illegaal downloaden, gebeurt dat nog? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren